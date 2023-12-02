Москва, 2 декабря, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Океанолог Арктического и антарктического научно-исследовательского института Владимир Бессонов рассказал, как советские учёные эвакуировали научную станцию «Дружная-1» с отколовшегося айсберга А23а.

Роман Денисов/РИА Новости

Крупнейший на планете айсберг откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в 1986 году, но начал двигаться в Антарктиде совсем недавно. Плавающий кусок льда имеет площадь, вдвое превышающую территорию Санкт-Петербурга, — 4,3 тыс. кв. км.

Об этом напомнил океанолог Бессонов и рассказал, как советские учёные эвакуировали дрейфующую станцию, которая работала на этом леднике. Учёный пояснил, что там работали геологи, исследуя близлежащие к полуострову горные хребты, осадочные породы и полезные ископаемые. По его словам, когда откололся айсберг А23а, на нём оставалось большое количество научного оборудования.

«Рассчитав возможные координаты нахождения айсберга, мы передали их на ближайшее к месту дрейфа айсберга немецкое научно-исследовательское судно Polarstern. В первый раз по причине плохой видимости с вертолёта найти айсберг не удалось. Но 11 ноября 1986 года при идеальных погодных условиях пилоты смогли обнаружить айсберг буквально в 2,5 км от указанной нами точки», — рассказал Бессонов РБК.

После того как учёные получили информацию о сохранности базы и находившегося там оборудования, началась её эвакуация. В начале февраля 1987 года к айсбергу подошёл дизель-электроход «Капитан Кондратьев». На него высадились учёные и успешно вывезли оборудование.

Как сообщало 19 июля ИА Регнум, крупнейший в мире айсберг А23а дрейфует вдоль Антарктиды со скоростью 150 км в месяц. О возобновлении движения после простоя в 30 лет сообщил Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).