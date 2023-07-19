Санкт-Петербург, 19 июля, 2023, 03:08 — ИА Регнум. Крупнейший айсберг в мире, обозначенный А23а, дрейфует вдоль Антарктиды со скоростью 150 км в месяц. О возобновлении движения после простоя в 30 лет сообщил 18 июля на своём сайте Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).

Иван Шилов ИА REGNUM Айсберг

Площадь А23а составляет около 4170 кв. км, это в два раза больше площади Санкт-Петербурга. Установлено, что на данный момент он движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды.

Айсберг в 1986 году откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера вместе с ещё одним достаточно крупным айсбергом, на котором была размещена сезонная база «Дружная-1» советской антарктической экспедиции. Таким образом, на месте откола образовались три гигантских айсберга.

Учёные считают, что будущее айсберга А23а зависит от разных факторов: течения, погоды, подводного рельефа. Но в любом случае льдина долго не будет дрейфовать. Специалисты уверены, что уже в этом году айсберг вынесет на чистую воду океана, где он постепенно растает.

Как сообщало ИА Регнум, комплекс ледников в Западной Антарктиде и ледник Туйэтса растают в XXII веке.

В текущем столетии последствия таяния ледника человеку не грозят. Но когда ледниковый комплекс растает полностью, то уровень океана может увеличиться даже не на три, а на пять метров. Такое мнение озвучил в марте учёный-климатолог Алексей Кокорин.

Британские учёные заявили, что «ледник Судного дня» в Западной Антарктиде стремительно тает из-за теплой воды, которая на 1,5 градуса превышает температуру замерзания.