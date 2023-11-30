Киев, 30 ноября, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Украинские власти заметили, что в ноябре страна получила наименьший за последние шесть месяцев объём финансовой помощи. Об этом сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на министерство финансов страны.

Так, ноябрьская поддержка со стороны западных партнёров составила $2 млрд: $1,6 млрд. предоставил Евросоюз, $400 млн — Великобритания через механизм Всемирного банка, $5 млн — сам Всемирный банк.

При этом в октябре итоговая помощь достигла $2,8 млрд, в сентябре она составила почти $3 млрд., в августе — $4,6 млрд. Больше всего за последние шесть месяцев Украину финансировали в июле, тогда союзники выделили ей $5,3 млрд.

По программе европейской макрофинансовой помощи киевские власти уже получили 16,5 млрд евро из обещанных в этом году 18. Срок погашения этого займа составляет 35 лет. Обслуживание долга и проценты компенсируют страны Европейского союза.

Как сообщало ИА Регнум, литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что его страна может столкнуться с трудностями в оказании финансовой помощи Украине. Это станет возможным, если Евросоюз приостановит схему финансирования, предусматривающую оплату оружия и боеприпасов.

Он пояснил, что если страны ЕС будут финансировать Украину из собственных бюджетов, то Литва будет вынуждена «покупать что-то на ограниченную сумму» — исходя из своих возможностей.