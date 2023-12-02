Бангладеш, 2 декабря, 2023, 09:59 — ИА Регнум. В Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Иван Шилов ИА Регнум

Подземные толчки сейсмологи зафиксировали в 44 км к юго-западу от города Комилла в 03:35 по времени UTC (06:35 мск).

Очаг землетрясения залегал на десятикилометровой глубине.

Как сообщало ИА Регнум, землетрясение магнитудой 4,8 произошло 1 декабря в американском штате Калифорния на границе с Мексикой.

На Сахалине 24 ноября произошло землетрясение магнитудой 3,4. Эпицентр находился в 11 км от села Пильво в Смирныховском районе.