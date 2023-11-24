Южно-Сахалинск, 24 ноября, 2023, 09:19 — ИА Регнум. На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает пресс-служба Сахалинского филиала российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска.

Юрий Смитюк/ТАСС

Отмечается, что 24 ноября в 15:28 (7:28 мск) в центральной части Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,4. Его эпицентр был расположен в 11 км восточнее села Пильво Смирныховского района. Очаг подземных толчков располагался на глубине 3 км.

Как передавало ИА Регнум, 14 ноября землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи недалеко от Петропавловска-Камчатского. Сообщалось, что подземные толчки зафиксировали в 09:49 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 85 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг подземных толчков залегал на глубине 32 км.

Толчки силой до 4 баллов ощутили жители Петропавловска-Камчатского, в Вилючинском округе и Елизовском районе ощущались толчки до трёх баллов. Рабочие группы спасателей завершили обследование социально значимых объектов после землетрясения. Серьёзных повреждений не зафиксировано, объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме.