Москва, 30 ноября, 2023, 04:29 — ИА Регнум. Уровень безработицы в России по итогам октября составил 2,9%, что является историческим минимумом за всё время наблюдений с 1991 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные 29 ноября.

ИА REGNUM Россия

«В октябре 2,2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные… Уровень безработицы населения составил 2,9%», — говорится в материале.

По данным ведомства, численность общей рабочей силы в России в возрасте от 15 лет составила более 76 миллионов человек.

Отмечается, что на протяжении предыдущих трёх месяцев этот показатель находился на уровне 3%. В период с сентября по октябрь численность безработных сократилась с 2,315 до 2,224 миллиона человек.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в Великом Новгороде назвал низкую безработицу в стране индикатором эффективности проводимой экономической политики. Также глава государства указал на необходимость учитывать тот факт, что экономика при росте может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов.