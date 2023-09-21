Великий Новгород, 21 сентября, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал низкую безработицу в России индикатором эффективности экономической политики. Об этом глава государств заявил 21 сентября на заседании президиума Госсовета в Великом Новгороде.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Это один из важнейших индикаторов эффективности <…> экономической политики, её социального измерения», — сказал президент.

Вместе с тем, Путин отметил, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов. В этой связи российский лидер подчеркнул, что этот фактор необходимо учитывать.

О беспрецедентно низком уровне безработицы президент заявил 12 сентября. Безработица на историческом минимуме — 3%, такого никогда не было, отметил он. Позже, 15 сентября, Центробанк сообщил, что безработица в России обновила свой исторический минимум и в дальнейшем её рост замедлится.

Глава российского государства в июле заявил, что уровень безработицы в России составил 3,2%. При этом министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что Россия находится на исторических отметках минимума по безработице.

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне президент заявил, что безработица и инфляция в России ниже, чем в других странах, включая ЕС. Безработица в 3,3% никогда в истории не была такой низкой, подчеркнул Путин.