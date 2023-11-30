Колорадо, США, 30 ноября, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Лидера Китая Си Цзиньпина перепутал с другим известным китайским политиком президент США Джозеф Байден 29 ноября в ходе публичного выступления в штате Колорадо.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Дело вот в чем. И я говорил это Дэн Сяопину в Гималаях, говорил другим мировым лидерам: никогда не ставьте против американцев!» — заявил американский лидер на мероприятии о его экономической программе.

Историю о своих беседах у подножия Гималаев Байден часто заканчивал свои публичные выступления. Суть её сводится к тому, что если США попытаться определить одним словом, это будут «возможности». Однако своим оппонентом американский лидер в этой истории всегда раньше называл лидера КНР Си Цзиньпина, с которым взаимодействовал в период вице-президентства (2009-2017).

Дэн Сяопин фактически возглавлял Китай с конца 1970-х по начало 1990-х годов. В этот период Байден работал сенатором и в составе делегации от Конгресса США встречался Сяопином в 1979 году. Сяопин скончался в 1997 году, поэтому физически не мог присутствовать у подножия Гималаев в момент, когда глава Белого дома вёл там философские беседы с мировыми лидерами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что член палаты представителей от Техасской республиканской партии, бывший личный врач экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон усомнился в целесообразности дальнейшего пребывания Байдена у власти. По мнению экс-врача, снижение когнитивных способностей у 81-летнего главы Белого дома происходит быстро, и это уже должно серьёзно беспокоить не только окружение президента, но и американскую общественность.