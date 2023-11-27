Вашингтон, 27 ноября, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Снижение когнитивных способностей у 81-летнего главы Белого дома Джо Байдена происходит быстро, и это уже должно серьёзно беспокоить не только окружение президента, но и американскую общественность. Дальнейшее его пребывание у власти, а тем более второй срок президентства, несут угрозу стране. Такое заявление в очередной раз сделал член палаты представителей от Техасской республиканской партии, бывший личный врач экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Просто невероятно, насколько он деградировал за время своего пребывания на посту», — сказал врач-политик.

Именно Джексон в своё время настаивал на том, чтобы Байден прошёл когнитивный тест или отказался от участия в предстоящих выборах президента в 2024 году.

«Этот человек каждый день доказывает нам, что не может выполнять работу, но дальше будет только хуже», — признал Джексон, добавив, что кто-то из ближайшего окружения Байдена должен дать ему понять, что безопасность страны под угрозой.

Как сообщало ИА Регнум, тревогу в связи с тем, что истинные данные о состоянии психического здоровья Байдена могут скрывать, не раз высказывал Джексон.

«Это ужасно, что Байден является нашим главнокомандующим. Половину времени он не знает, где находится, и с каждым днём он приближает нас к тотальной войне с Россией и Китаем», — заявил Джексон.

Джо Байден в очередной раз допустил ляп — он заявил, что Вашингтон должен предложить России «разумный путь». Имел он в виду Украину.