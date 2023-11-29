Симферополь, 30 ноября, 2023, 02:33 — ИА Регнум. Ряд крымских интернет-провайдеров оказались объектами хакерских атак. Об этом 29 ноября сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

«Врагом взломан ряд крымских интернет-провайдеров. Технические службы работают», — сказано в сообщении Крючкова.

Советник главы Крыма уточнил, что проблемы, связанные с кибератакой, устранят в ближайшее время.

Как уточнили в соцсетях жители Крыма, злоумышленники взломали ряд сервисов цифрового телевидения.

Ранее ИА Регнум сообщало о взломе официального сайта администрации города Донецка. Об этом 29 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин и призвал жителей ДНР доверять только проверенным источникам информации.