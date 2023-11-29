Донецк, 29 ноября, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Официальный сайт администрации города Донецка взломали. Об этом 29 ноября сообщил мэр Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Специалистами предпринимаются все усилия для устранения информационных атак ЦИПсО Украины», — говорится в сообщении.

В этой связи мэр призвал жителей доверять только проверенным источникам информации.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подвергся хакерской атаке. Злоумышленники требовали от выплатить им 0,5 биткоина, грозя, в противном случае, выложить в открытый доступ сведения о сотрудниках министерства. При этом хакеры изменили заголовок сайта Минстроя на украинское приветствие.