Москва, 29 ноября, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» в первом матче четвертьфинала Кубка России сезона 2023/24 одержал минимальную победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счетом 1:0. Встреча проходила 29 ноября в Москве, на стадионе «ВТБ Арена».

Сергей Савостьянов/ТАСС Сергей Паршивлюк («Динамо») и Клаудиньо («Зенит») во время матча

Единственный мяч на 74-й минуте встречи забил 33-летний форвард сборной России Фёдор Смолов, результативной передачей отметился Муми Нгамалё. При этом с 69-й минуты хозяева находились в меньшинстве после удаления Хорхе Карраскаля.

Составы команд:

«Динамо»: Шунин, Бальбуэна, Паршивлюк, Фернандес, Скопинцев, Нгамалё, Лаксальт, Карраскаль, Фомин, Битело (Чавес, 89’), Тюкавин (Смолов, 73’).

«Зенит»: Эракович, Адамов, Сантос, Круговой, Родриган, Алип, Барриос, Мостовой (Ерохин, 73’), Клаудиньо, Изидор (Фернандес, 80’), Сергеев.

Ответная встреча пройдёт 12 марта 2024 года в Санкт-Петербурге после зимней паузы, на которую российские команды уйдут после завершения 18-го тура РПЛ.

Как передавало ИА Регнум, 29 ноября московский «Спартак» в первом матче ¼ финала Кубка России минимально уступил «Оренбургу» со счетом 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник хозяев Николай Титков, поразивший ворота Олега Рябчука на 10-й минуте.