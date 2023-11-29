Оренбург, 29 ноября, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» уступил «Оренбургу» в первом матче ¼ финала пути РПЛ Кубка России со счётом 1:0. Игра прошла 29 ноября в Оренбурге.

Иван Шилов ИА Регнум

Автором единственного гола стал полузащитник хозяев поля Николай Титков. Он поразил ворота противника на 10-й минуте.

На 40-й минуте матча судья удалил защитника «красно-белых» Олега Рябчука за то, что тот сбил полузащитника «Оренбурга» Юрия Ковалева, бежавшего к воротам «Спартака».

Ответный матч назначили на 12 марта 2024 года. Команда, которая победит по итогам двух игр, выйдет в полуфинал РПЛ, а проигравший клуб продолжит борьбу во втором этапе ¼ финала Пути регионов.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября «Спартак» в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги обыграл в Калининграде «Балтику» со счётом 2:0. Игру едва не отменили из-за сильного снегопада, встречу пришлось проводить с дополнительными перерывами, чтобы очищать поле от снега.