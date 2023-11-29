Москва, 29 ноября, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Любые попытки посеять межнациональную или межрелигиозную рознь в России и расколоть общество являются предательством, заявил президент РФ Владимир Путин в своём обращении к участникам Всемирного русского народного собора.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество — это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна. О ней, о нашем Отечестве, наши молитвы, которые звучат на разных языках», — сказал глава государства.

Российский лидер привёл слова святителя Григория Богослова о том, что почитание матери — это святое дело, а Родину необходимо воспринимать как общую мать. Путин признал, что проблемы, которые возникали в прошлом, иногда вновь проявляются.

«Возникшие после распада Российской империи и Советского Союза очаги не только ещё тлеют, но иногда и вспыхивают с новой силой», — подчеркнул он.

Президент отметил, что такие раны придется залечивать ещё долго. Он призвал помнить ошибки прошлого и не повторять их.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября Владимир Путин рассказал, что Россию пытаются расколоть извне, используя в том числе изощрённые технологии. Российский президент заявил 28 ноября, что быть русским означает нести ответственность за сбережение России.

Он добавил, что русский — это не только национальность, но и культурная, духовная, а также историческая идентичность.