Москва, 30 октября, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 30 октября о попытках расколоть страну извне, в том числе изощрёнными технологиями.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отметил глава государства, во время одной из недавних рабочих встреч он касался вопроса попыток использования обострения ближневосточного конфликта против России с целью дестабилизировать многонациональное и многоконфессиональное общество.

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«Для этого применяют самые разные средства, как мы видим, и ложь, и провокации, и изощрённые технологии психологической и информационной агрессии», — сказал президент во время совещания по ситуации в аэропорту Махачкалы.

Вместе с тем он указал, что нельзя применять принцип коллективной ответственности, при котором гибнут мирные граждане, вместо того, чтобы наказывать террористов за их деяния.

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 29 октября, в аэропорт Махачкалы во время приземления рейса из Тель-Авива ворвалась многочисленная толпа и устроила беспорядки. Мужчины окружили самолёты, аэропорт вынужденно закрыли. Произошли погромы и поджоги, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Как отметил глава Дагестана Сергей Меликов, беспорядки выгодны врагам России, старающимся раскачать обстановку в регионе.

Позднее в беседе с ИА Регнум политолог Армен Гаспарян заявил, что главный расчёт тех, кто стоял за ситуацией в Дагестане, был в создании негативного фона и представлении России как страны, в которой происходят еврейские погромы. Гаспарян считает, что случившееся в Махачкале заставляет задуматься не только о наказании участников беспорядков, но и об информационной составляющей на территории Северного Кавказа.