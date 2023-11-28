Киев, 28 ноября, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Начальник Главного управления Украины Кирилл Буданов заявил, что у его жены Марианны, у которой выявили отравление тяжёлыми металлами, сейчас всё хорошо.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сейчас ситуация хорошая. Мы… ждём результатов обследования», — сказал Буданов порталу War Zone 28 ноября.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября украинское издание «Бабель» со ссылкой на источники сообщило, что в крови супруги главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова Марианны обнаружили следы тяжёлых металлов. При госпитализации выяснилось, что обнаруженные вещества не используются в быту или военном деле. При этом у самого Буданова отравления на выявили. Позднее информацию об отравлении Марианны Будановой также подтвердили в ГУР Украины.

Экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в свою очередь заявил, что её отравили мышьяком и ртутью.