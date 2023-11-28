Киев, 28 ноября, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Марианна Буданова — супруга главы главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова, если верить украинским заявлениям была отравлена тяжёлыми металлами. В СМИ утверждают, что инцидент является покушением, так как обнаруженные в анализах Марианны вещества «никак не используются в быту и военном деле».

Кадр из видео Марианна Буданова

В то же время издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в силовом блоке пишет, что помимо Будановой, отравились якобы ещё несколько сотрудников ГУР, но не сам глава ведомства. По словам журналистов у женщины симптомы проявились быстрее и явнее из-за её небольшого веса, в то время как другие пострадавшие «крупные мужчины».

«Отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников <…> сейчас тоже лечатся», — сообщил журналистам источник в ГУР.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов подтвердил информацию об отравлении супруги Баданова, но других подробностей он не привёл.

Издание «Бабель» 28 ноября сообщило, что в крови у Будановой нашли следы тяжёлых металлов. Её госпитализировали, жизни женщины ничего не угрожает и она уже идёт на поправку. При этом утверждается, что отравить её могли через еду.

Позднее украинские СМИ сообщили, что у начальника ГУР Украины Кирилла Буданова отравление не выявили, и с его здоровьем всё в порядке.

Что такое тяжёлые металлы?

В список тяжёлых металлов включают мышьяк, ртуть, свинец, кадмий, хром, медь, барий, цинк, селен, таллий, никель, серебро, марганец и сурьму. Отравление обычно происходит через дыхательные пути, пищеварительную систему или контакт с кожным покровом. Проявляется такое отравление в виде анемии, болей в теле. При этом ртуть имеет свойство накапливаться в организме и ведёт к более тяжёлым последствиям.

Экс-глава разведывательного управления Украины Валерий Кондратюк в эфире радио Radio NV допустил, что супруга начальника ГУР была отравлена мышьяком и ртутью. При этом тут же добавил, что это закрытая информация.

Марианна Буданова — вторая жена главы ГУР. Она родилась в Киевской области в 1993 году. По образованию она психолог. В 2013 году Марианна познакомилась с будущим мужем.

Покушение или случайность

В беседе с ИА Регнум политолог Юрий Светов заявил, что отравление жены Буданова может быть ещё одним признаком того, что на Украине идёт клановая борьба. По словам эксперта, новость не вызывает большого доверия, потому что Марианна до этого в информационном пространстве не фигурировала. Что касается информации о том, что при отравлении использовали тяжёлые металлы, то это, как считает политолог, запустили для того, чтобы припутать Россию.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в разговоре с aif.ru заявил, что Буданову могли отравить из-за делёжки ресурсов. Как пояснил эксперт, финансовый поток в последнее время уменьшился, и поэтому возникают подобные разборки.

Зеленский vs Залужный

Примечательно, что инцидент с Будановой произошёл всего через несколько дней после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал в интервью о «многочисленных покушениях» на него самого. При этом он не смог сказать ни каким образом они совершались, ни сколько точно их было.

В то же время на Украине и в мире продолжается муссирование темы серьёзного конфликта между Зеленским и военным руководством страны, а именно главкомом Валерием Залужным. Как пишут «Известия» со ссылкой на источники, Буданов — кадровый военнослужащий, а потому может как оппонировать главкому ВСУ, так и поддержать его в случае конфликта с Зеленским. При этом Буданов — единственный, кто, по мнению Банковой, может возглавить ВСУ в случае ухода Залужного.

При этом в ноябре в блоге Weapons and Strategy экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен заявил, что Буданов представляет угрозу для Зеленского и может возглавить заговор против него.