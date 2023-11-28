Киев, 28 ноября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. У начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова не выявили отравление тяжелыми металлами, сообщило 28 ноября агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники в спецслужбах.

«У Буданова отравление не установлено. С его здоровьем всё в порядке», — говорится в материале.

Ранее сообщалось об отравлении тяжёлыми металлами супруги Буданова Марианны и ещё нескольких сотрудников разведки. Так, по данным издания «Бабель», жену Буданова госпитализировали в медучреждение, а в её крови нашли следы тяжёлых металлов. При этом отмечалось, что обнаруженные вещества не используются в быту и военном деле. Скорее всего женщину отравили через еду.

Позднее в СМИ сообщили, что Буданова чувствует себя лучше. Из-за небольшого веса симптомы возможного отравления проявилось у неё быстрее.

Официально украинские власти пока не комментировали эту информацию.