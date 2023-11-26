Москва, 26 ноября, 2023, 22:59 — ИА Регнум. Срыв российско-украинских переговоров превратил Украину в «страну инвалидов и эмигрантов, в страну с переломанным хребтом — и экономической, и политической, и социальной жизни, и главное — морального духа нации». Такое мнение высказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

Дарья Драй ИА REGNUM

По мнению Симоньян всего того, что сегодня происходит на Украине, можно было избежать, поставив одну лишь подпись.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия не сдержался, когда сказал, что Киев отказался от переговоров по совету экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, он сказал правду, уверена она.

«Получается, можно было избежать сотен тысяч жертв, и можно было не превращать Украину в страну инвалидов и эмигрантов, в которую она превратилась сейчас», — признала Маргарита Симоньян.

По её мнению Киев это знал, потому что все «добровольцы» из так называемых патриотов, быстро закончились. Сейчас на фронте, добавила медиаменеджер, воюют не бравые хлопцы, а дальнобойщики, таксисты, которых схватили на улице, загрузили в уазик и отправили.

Как сообщало ИА Регнум, более 1,1 млн военнослужащих ВСУ погибли и пропали без вести. Такую информацию опубликовал украинский телеканал «1+1». После звонка из офиса главы киевского режима Владимира Зеленского руководство канала «извинилось за опечатку».

21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала ноября составили более 13,7 тыс. человек, также киевская армия лишилась около 1800 единиц вооружения и военной техники.