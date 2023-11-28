Путин заявил, что традиции и ценности России не получится «выкорчевать»
Москва, 28 ноября, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Вековые традиции и ценности России незыблемы, и никому не получится их выкорчевать, заявил президент Владимир Путин 28 ноября, выступая по видеосвязи на Всемирном русском народном соборе.
Он отметил, что народы России сохранили верность традициям в годы Великой Отечественной войны, и продолжают хранить их в настоящее время.
«Это выкорчевке не подлежит, это основа, суть России, суть нашего народа», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что Россия всегда будет двигаться вперёд, но также продолжил опираться на традиции и духовные корни.
Путин также заявил, что любые в России будут считать агрессией любые внешние попытки спровоцировать межнациональные или межрелигиозные конфликты в стране. Он подчеркнул, что на это будет соответствующий ответ. Президент также назвал многообразие России её большой силой и конкурентным преимуществом.
Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября Путин, участвуя в Петербургском международном культурном форуме, поддержал предложение председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской ввести ограничение на использование иностранных слов в публичном пространстве. Он добавил, что не нужно стесняться брать лучшее у других, но при этом нельзя забывать про свои корни и традиции.