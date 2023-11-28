Москва, 28 ноября, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Вековые традиции и ценности России незыблемы, и никому не получится их выкорчевать, заявил президент Владимир Путин 28 ноября, выступая по видеосвязи на Всемирном русском народном соборе.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что народы России сохранили верность традициям в годы Великой Отечественной войны, и продолжают хранить их в настоящее время.

«Это выкорчевке не подлежит, это основа, суть России, суть нашего народа», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия всегда будет двигаться вперёд, но также продолжил опираться на традиции и духовные корни.

Путин также заявил, что любые в России будут считать агрессией любые внешние попытки спровоцировать межнациональные или межрелигиозные конфликты в стране. Он подчеркнул, что на это будет соответствующий ответ. Президент также назвал многообразие России её большой силой и конкурентным преимуществом.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября Путин, участвуя в Петербургском международном культурном форуме, поддержал предложение председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской ввести ограничение на использование иностранных слов в публичном пространстве. Он добавил, что не нужно стесняться брать лучшее у других, но при этом нельзя забывать про свои корни и традиции.