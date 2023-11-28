Берлин, 28 ноября, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Правительство Германии не справилось в экономическим кризисом, выстроенная канцлером Олафом Шольцем система рухнула, как карточный домик, из-за изъятия из бюджета €60 млрд, сообщило издание Financial Times.

Bundesregierung/Kugler

Издание отмечает, что 27 ноября Конституционный суд Германии вынес решение, согласно которому правительство Шольца нарушило конституцию страны, дважды использовав кредитные линии не по назначению. Это решение в Германии назвали ударом по финансовой политике главы правительства.

Созданная Шольцем антикризисная система предусматривала использование средств Фонда экономической стабилизации для спасения компаний, испытывающих трудности.

В 2022 году фонд выплатил лишь €30 млрд (из €200 млрд), остальную сумму перенесли на этот год. Таким образом, отметил Конституционный суд, правительство нарушило основной принцип, согласно которому заёмные средства должны быть использованы в том году, на который их утвердили.

Издание отмечает, что система рухнула из-за изъятия из бюджета €60 млрд по иску оппозиционного блока ХДС/ХСС. Это произошло 16 ноября по решению Конституционного суда.

Газета Der Tagesspiegel 21 ноября сообщила, что в германском госбюджете на 2024 год образовалась «дыра» в €60 млрд. Конституционный суд запретил министерствам и ведомствам брать финансовые обязательства. Расходы и бюджет в целом оказались замороженными.

В связи с этим издание отметило, что Киев останется без финансирования со стороны Берлина.

В ФРГ 23 ноября правая партия «Альтернатива для Германии» призвала правительство Шольца подать в отставку. По данным социологов, 66% жителей Германии считают, что Шольц не справился с кризисом в стране.