Томск, 28 ноября, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Учёные Томского политехнического университета вместе с коллегами из Китая разработали технологию, которая прямо в лаборатории поможет изучать механизм магнитной бури и эффект её воздействия на живых существ и технологические системы.

Phys.org Магнитная буря

Научный коллектив достиг серьёзных успехов в разработке методов генерации гигантских магнитных полей при рассеянии лазерного излучения, отметил руководитель проекта, профессор отделения электронной инженерии Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Олег Минин. И на Земле сверхсильные магнитные поля могут найти применение в изучении свойств звезд, плазмы и элементарных частиц, а также в дальней космической радиосвязи.

Эти исследования проводятся по программе «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты» которая ставит своей задачей к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. В 2023 году в этой программе участвуют 132 университета более чем из 50 регионов страны. Более 60% всех участников — региональные университеты. Вузы ежегодно получают поддержку на реализацию своей программы развития.

«Особенностью этого года стала активная вовлеченность глав регионов в реализацию программы. Это очень правильная тенденция. Мы видим, что «Приоритет-2030» приобретает всё большую значимость как для самих университетов, так и для регионов в целом», — отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Например, участие в программе «Приоритет 2030» позволяет развиваться не только Алтайскому государственному университету (АлтГУ), но и региону в целом.

«Несмотря на то, что университету в том году исполнилось 50 лет, у него очень большой опыт организации различной деятельности по различным направлениям, в которых заинтересовано, конечно же, и правительство Алтайского края, и население. Это вопросы, связанные с нашей аграрной спецификой, они касаются не только науки, но и сегодняшнего сохранения наших возможностей: урожайности, получения качественной и экологически чистой продукции», — говорит заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

Поскольку регион активно развивает туризм, властям интересна как подготовка специалистов, так и современные подходы к организации внутреннего отдыха. В АлтГУ отмечают: историко-культурное наследие Алтая может стать не менее эффективным фактором притяжения путешественников и развития туристической сферы региона. Тем более, что на базе АлтГУ успешно работает сильная археологическая научная школа.

«Приоритетом является тщательное изучение и сохранение историко-культурного наследия народов Алтая, которое, несомненно, является достоянием мирового уровня. В частности, после раскопок мы детально воссоздаем первоначальный облик археологических объектов, а полученные материалы обязательно поступают в музейные учреждения. Важно также то, что археологический туризм, который на Алтае практически не развит, дает возможность на качественно новом уровне заняться просветительской деятельностью и познакомить многих людей с древней и средневековой историей региона», — отметил руководитель проекта, получившего поддержку по программе «Приоритет 2030», заведующий лабораторией древней и средневековой археологии Евразии АлтГУ Николай Серёгин.

Помимо актуальных решений для социально-экономической повестки, «Приоритет 2030» создаёт комфортные условия для развития науки. Так, при поддержке программы Псковский госуниверситет (ПсковГУ) запустил целый ряд амбициозных проектов, которые включают разработку масс-спектрометра из отечественных компонентов, картографирование этно-демографических процессов в России и ближнем зарубежье.

Вузы — участники программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты» помогают и развитию российского военно-промышленного комплекса. Так, Тульский государственный университет (ТулГУ) ведёт работу по созданию и модернизации ключевых узлов и модулей перспективных зенитных ракетно-пушечных комплексов, реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также систем вооружения и военной техники различного назначения. Это позволило определить облик и особенности функционирования крупнокалиберной РСЗО морского базирования.

«Участие в программе «Приоритет 2030» позволило университету развить инфраструктуру для технологических исследований и разработок. В ТулГУ в настоящее время действует несколько молодёжных лабораторий, в том числе по оборонным направлениям и живым системам, в которых работают талантливые студенты и аспиранты, реализуются магистерские программы», — отметил ректор ТулГУ Олег Кравченко.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Наука и университеты» студенты получают возможность учиться в ведущих вузах и развивать науку с первого курса.

Программа стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» позволит сконцентрировать ресурсы университетов для достижения национальных целей развития страны, повысить научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций, а также обеспечить участие вузов в социально-экономическом развитии субъектов России.