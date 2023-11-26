Москва, 26 ноября, 2023, 17:46 — ИА Регнум. В Москву прибыли члены семей граждан Израиля, удерживаемых ХАМАС в заложниках с 7 октября, сообщили 26 ноября в посольстве Израиля в России.

«Сегодня в Москву прибыли члены семей израильтян, удерживаемых в заложниках террористами ХАМАС, начиная с событий 7 октября», — сообщили в посольстве.

Отмечается, что в аэропорту их встретили заместитель посла Израиля Юлия Рачински-Спиваков и представители посольства Израиля в Москве.

Во время пребывания в Москве семьи проведут встречу с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, послом Израиля Александром Бен-Цви, а также с лидерами еврейской общины и представителями российских СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В тот день ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на территорию страны. Зайдя на юг Израиля, боевики ХАМАС захватили в плен более 200 заложников.

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа. За несколько дней ему удалось освободить все населённые пункты вокруг анклава. Армия обороны Израиля стала наносить авиационные удары по различным объектам, включая гражданские, в секторе Газа.

Россия и другие страны начали предпринимать попытки договориться об освобождении из плена ХАМАС своих подданных и об эвакуации их из зоны боевых действий. МИД активно начал сотрудничать с Египтом и Катаром а также со сторонами конфликта — Палестиной и Израилем.