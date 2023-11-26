Берлин, 26 ноября, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Командование украинской армии не даёт солдатам пауз для отдыха, так как боится возникновения дыр в обороне. Об этом заявили в эфире немецкого канала Welt.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«В ВСУ боятся, что, если бойцам дадут отпуск, выведут их с линии фронта, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские», — отметили в репортаже.

Также там заявили, что сидящим в холодных окопах в грязи солдатам ВСУ не давали никаких пауз уже несколько месяцев, что привело к крайнему изнеможению войск.

В материале говорится, что такая ситуация создаёт серьёзные проблемы для главы киевского режима Владимира Зеленского, поскольку вынуждает снова усиливать мобилизацию, чем недовольно население страны.

Как передавало ИА Регнум, британская газета The Financial Times сообщила, что на Украине никто не хочет идти в военкоматы в преддверии зимы, наблюдается нехватка военных. По словам журналиста Криса Миллера, Киев испытывает недостаток военных, а в украинской армии наблюдается низкий боевой дух.

Наступление зимы делает ситуацию для украинской армии крайне сложной, сообщило британское издание Daily Express, ссылаясь на эксперта Economist Intelligence Group Марио Бикарски. Он напомнил, что в 2022 году, несмотря на суровые погодные условия, Россия смогла провести крупную наступательную операцию, когда замёрзла земля. Сейчас можно наблюдать нечто похожее, отметил он.