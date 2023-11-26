Лондон, 26 ноября, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Наступление зимы делает ситуацию для украинской армии крайне сложной. Об этом сообщает британское издание Daily Express, ссылаясь на эксперта Economist Intelligence Group Марио Бикарски.

Peter Druk/Global Look Press

«С наступлением зимы погодные условия могут ещё больше усложнить ситуацию», — приводит издание слова эксперта.

Бикарски напомнил, что в 2022 году, несмотря на суровые погодные условия, Россия смогла провести крупную наступательную операцию, когда замёрзла земля. Сейчас можно наблюдать нечто похожее, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее британская газета The Financial Times сообщила, что на Украине никто не хочет идти в военкоматы в преддверии зимы, наблюдается нехватка военных. По словам журналиста Криса Миллера, Киев испытывает недостаток военных, а в украинской армии наблюдается низкий боевой дух.

На Украине на военную службу отправляют ограниченно годных. Мобилизации подлежат мужчины с клинически излеченным туберкулёзом, вирусными гепатитами с незначительным нарушением функций, бессимптомным ВИЧ, болезнями эндокринной системы.

Также будут призывать мужчин с кратковременными проявлениями расстройств психики и невротическими расстройствами.