Москва, 26 ноября, 2023, 06:18 — ИА Регнум. Аэропорты Внуково и Домодедово в Москве экстренно приостановили вылеты и прилёты утром 26 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

По данным портала Flightradar, во Внуково два воздушных судна находились в зоне ожидания, задержаны были три рейса на вылет.

В Домодедово задержали один рейс.

После временной остановки вылетов и прилетов рейсов столичные аэропорты возобновили работу в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 26 ноября украинские боевики предприняли попытку совершить массовое нападение на российские регионы с помощью беспилотников. Летевшие на Москву дроны ВСУ были перехвачены и уничтожены силами ПВО в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе.