В двух аэропортах Москвы закрыли воздушное пространство
В двух аэропортах Москвы закрыли воздушное пространство
Москва, 26 ноября, 2023, 06:18 — ИА Регнум. Аэропорты Внуково и Домодедово в Москве экстренно приостановили вылеты и прилёты утром 26 ноября.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Аэропорт Домодедово
По данным портала Flightradar, во Внуково два воздушных судна находились в зоне ожидания, задержаны были три рейса на вылет.
В Домодедово задержали один рейс.
После временной остановки вылетов и прилетов рейсов столичные аэропорты возобновили работу в штатном режиме.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 26 ноября украинские боевики предприняли попытку совершить массовое нападение на российские регионы с помощью беспилотников. Летевшие на Москву дроны ВСУ были перехвачены и уничтожены силами ПВО в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе.