Москва, 26 ноября, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Украинские боевики в ночь на 26 ноября предприняли попытку совершить массовое нападение на российские регионы с помощью беспилотников. Российские системы ПВО перехватили несколько дронов ВСУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и серьёзных разрушений нет. На месте падения беспилотников работают экстренные службы. Ведётся работа по дальнейшему обнаружению БПЛА, заключил мэр Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября российские военные отразили попытку атаки беспилотника ВСУ на территории Московской области. В городском округе Электросталь был сбит летевший на Москву беспилотник. Пострадавших и разрушений не было.

На Украине 25 ноября заявили об атаке Киева чёрными дронами ВС РФ. Россия стала применять карбон в производстве корпуса беспилотников «Герань-2», отметил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.