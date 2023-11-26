Москва, 26 ноября, 2023, 03:50 — ИА Регнум. Замминистра культуры Надежда Преподобная сообщила журналистам, что ведомством в рамках нацпроекта «Культура» закуплено более 2,8 млн новых книг для российских библиотек.

Пресс-служба арт-кластера «Таврида. АРТ» В библиотеке

Так, с 2019 года до конца текущего года будет модернизировано 1080 модельных библиотек по всей стране. Обновили уже — 1050.

В 2024 году, по словам Надежды Преподобной, откроют ещё 149 модельных библиотек, 12 из которых будут модернизированы в новых регионах.

Как сообщало ИА Регнум, президентская библиотека и новая интернет-энциклопедия «Рувики» договорились о долгосрочном партнёрстве. Соглашение о сотрудничестве 3 октября в рамках международной конференции библиотекарей стран СНГ «Культурное многообразие Содружества: библиотечные инициативы» подписали генеральный директор Президентской библиотеки Юрий Носов и генеральный директор интернет-энциклопедии «Рувики» Владимир Медейко.

В наступившем учебном году в России открыли 155 новых школ. Все работы по строительству новых общеобразовательных учреждений и обновлению уже существующих проходят по национальному проекту «Образование».