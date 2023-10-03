Москва, 3 октября, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Президентская библиотека и новая интернет-энциклопедия «Рувики» договорились о долгосрочном партнёрстве. Соглашение о сотрудничестве 3 октября в рамках международной конференции библиотекарей стран СНГ «Культурное многообразие Содружества: библиотечные инициативы» подписали генеральный директор Президентской библиотеки Юрий Носов и генеральный директор интернет-энциклопедии «Рувики» Владимир Медейко. Об этом сообщили в пресс-службе библиотеки.

Скриншот ru. ruwiki.ru

В рамках партнёрства Президентская библиотека предоставит «Рувики» доступ к электронным копиям документов из своего фонда ― книжным и периодическим изданиям, кинохронике, фотографиям, научно-просветительским фильмам, авторефератам диссертаций, архивным документам и материалам, отражающим историю России, экономические и дипломатические взаимоотношения между Россией и другими странами в разные исторические периоды.

Это позволит расширить знания пользователей интернета в области истории, а также русского языка, отметили в пресс-службе.

Всего в электронном фонде библиотеки содержится свыше миллиона единиц хранения. Среди уникальных изданий — Лаврентьевская летопись, Остромирово Евангелие, Азбука гражданская с нравоучениями (с пометами Петра I), Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи, начатый в 1797 году, и другие.

«Благодаря нашему партнёрству, читатели «Рувики» смогут получить доступ к уникальным документам и расширить свои знания из профессиональных и безупречных по качеству источников информации», ― подчеркнул генеральный директор интернет-энциклопедии Владимир Медейко.

Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, чтоблагодаря сотрудничеству у пользователей появится возможность ознакомиться с уникальными документами, связанными с историей России. Проект направлен на сохранение исторической памяти и противодействию фальсификации истории.

«Рувики» уделяет серьезное внимание достоверности информации. Это просветительский проект, с объективной подачей информации. Благодаря сотрудничеству с Президентской библиотекой полезной и правдивой информации стало больше. Достоверность материалов на площадке подкрепляется реальными документами. И это очень выгодно выделяет энциклопедию на фоне, к примеру, зарубежного ресурса «Википедии», которая славится своей предвзятой модерацией и огромным количеством фейковой информации. «Рувики» же публикует материалы после тщательной проверки экспертов», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, «Рувики» запустили в июне 2023 года. Авторы новой энциклопедии отметили, что площадка представляет выверенные материалы. Автором статей может стать любой желающий, но только профессионалы смогут стать гарантом достоверности опубликованной информации.

В августе автономная некоммерческая организация «Интернет-энциклопедия Рувики» объявила о старте формата свободного редактирования энциклопедии. Она также объявила о первом конкурсе. Каждый желающий может написать до 15 статей для электронной энциклопедии.