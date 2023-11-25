Москва, 25 ноября, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Одна из причин того, что экологические фонды инвестируют всё больше средств в оборонную промышленность, заключается в том, что она имеет доступ к дополнительным инвестициям и хорошие перспективы для роста и развития производства, а бизнес, как известно, во главу угла ставит доходность вложений. Об этом корреспонденту ИА Регнум 25 ноября заявил доцент Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее стало известно, что ESG-фонды (инвестирующие в компании, соответствующие стандартам в сфере охраны окружающей среды, социальной политики и качества корпоративного управления) вложили почти 5 трлн долларов в оборонные компании.

«ESG-повестка в мире находит всё больше сторонников и привлекает всё большие объёмы инвестирования, — констатировал Ордов. — В целом эти ESG-проекты и ESG-ориентированные компании в портфелях крупных инвестиционных фондов составляют не менее 40 трлн долларов. И компании, которые склонны к ESG-трансформации, имеют не меньше 3% дополнительной доходности и эффективности. Из 40 трлн общих инвестиций в подобные компании, следующие ESG-принципам, порядка 5 трлн действительно приходится на аэрокосмическую промышленность и оборону».

Оборонные компании, как пояснил экономист, как правило, тоже имеют котировки на бирже, поэтому заинтересованы в росте рыночной стоимости, капитализации. И как следствие, хедж-фонды, ориентируясь на современную климатическую повестку, повестку ответственного бизнеса, создают отдельные инвестиционные фонды в компаниях, заявивших о своей приверженности принципам ESG.

«В связи с напряжённой политической ситуацией все понимают, что компании, относящиеся к оборонной промышленности, имеют доступ к дополнительным инвестициям и хорошие перспективы для роста и развития производства. И здесь бизнес и инвесторы, естественно, прежде всего во главу угла ставят доходность вложений», — сказал Ордов.

Как следствие, к компаниям оборонной промышленности привлечено повышенное внимание. Они имеют высокий потенциал для роста объёмов производства, эффективности бизнеса.

«Парадоксальность заключается в том, что оборонная промышленность должна быть и законодателем мод в рамках климатической и социальной ответственности», — заметил экономист.

В свою очередь, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что оборонная промышленность — одна из наиболее стабильных и в последнее время она расширяется в результате огромных государственных заказов, постольку способна приносить высокие прибыли.

«Так, например, акции американских компаний, связанных с производством ракет, только за один год выросли более чем на 8%, — обратил внимание он. — Так что, скорее всего, в ближайшие годы мы увидим расширение госзакупок вооружений в США и европейских странах, что гарантирует дальнейшее увеличение цены акций компаний, работающих в данном сегменте».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным агентства Bloomberg, свыше 1,2 тыс. ESG-фондов владеют акциями на сумму порядка 5 трлн долларов, относящимися к отраслевому классификационному коду Aerospace & Defense (аэрокосмическая промышленность и оборона). С марта 2022 года после начала СВО количество таких компаний выросло на 25%. А председатель парламентской группы Великобритании по вопросам ESG Александр Стаффорд заявил, что последствия СВО «укрепили аргументы ESG в пользу инвестиций, связанных с обороной».

В свою очередь, директор по инвестиционной стратегии SDG Impact Japan Саджа Беслик считает, что любые инвестиции ESG-фондов в оружейные компании недопустимы, поскольку они производят продукцию, которая убивает людей.

До этого стало известно, что многие государства и бизнес вынуждены пересматривать ранее принятые меры ESG, ориентируясь на актуальную повестку. Если в начале 2022 года российские компании продолжали учитывать требования западных инвесторов, то в марте значимость этих драйверов повестки начала меняться.