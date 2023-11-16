Брюссель, 16 ноября, 2023, 21:51 — ИА Регнум. НАТО нужно признать, что ситуация на поле боя для Украины оказалась сложнее, чем ожидали, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 16 ноября на пресс-конференции в штаб-квартире блока в Брюсселе.

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Он указал на то, что российская армия наступает, окружая Авдеевку, и не собирается идти на уступки.

«Ситуация сложнее, чем ожидалось, это не аргумент против помощи, это аргумент в пользу ещё большей помощи Украине», — сказал Столтенберг.

Глава организации призвал не допустить победы России, так как это нанесёт вред НАТО. По его мнению, США продолжат помогать Киеву. Столтенберг также сообщил, что посещает страны, входящие в альянс, и ему там обещают, что тоже будут помогать.

«Только в последние дни Германия объявила о новой помощи», — добавил генсек.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября сенат Конгресса США одобрил законопроект о финансировании правительства страны без выделения дополнительной помощи Израилю и Украине. Документ предусматривает выделение средств на федеральные программы до середины января 2024 года. В Белом доме сообщили, что американский президент Джо Байден готов подписать этот законопроект.

Это уже второй краткосрочный бюджет, принятый США без учёта помощи Киеву. Первый раз подобный документ Байден подписал 30 сентября.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 3 ноября сообщила, что у США закончились все дополнительные бюджетные средства, предназначенные для помощи Украине. Она заявила, что из-за этого приходится урезать пакеты помощи.