Москва, 21 ноября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Объёмы поставок беспилотников в войска выросли в 16 раз с начала 2022 года. Об этом 21 ноября заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Павел Лисицын / РИА Новости

«Объёмы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, если говорить точно, в 4,9 раза», — сказал Шойгу.

Он добавил, что объёмы поставок бронетанкового вооружения выросли более чем в три раза, беспилотных летательных аппаратов — в 16 раз.

Кроме того, поставка средств поражения увеличена в 12 раз, из них высокоточных ракет большой дальности — в пять раз.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября Шойгу провёл совещание, в ходе которого обсуждались перспективы развития и увеличение производства ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Министр обороны указал на важность производства артиллерийских систем и боеприпасов в оперативном порядке и добавил, что в ходе спецоперации крайне важно быстро восполнять запасы средств огневого поражения.

1 ноября Шойгу сообщил, что в 2023 году в России подготовили свыше 93 тыс. специалистов по новейшему оружию, часть из которых направится в зону проведения спецоперации. Он подчеркнул, что из-за широкого использования в зоне СВО высокотехнологичного вооружения стало необходимо увеличивать количество военных, которые могут его эффективно эксплуатировать с учётом боевого опыта.