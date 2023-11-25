Вашингтон, 25 ноября, 2023, 09:31 — ИА Регнум. У ВСУ нет возможности вытеснить Вооружённые силы России из Донбасса и Крыма. Об этом заявил американский политический обозреватель Бен Шапиро в своём YouTube-канале.

Известия/ Александр Полегенько

По его словам, он бы продолжал финансировать Украину, если бы она действительно была способна вытеснить русских из Донбасса и Крыма.

Обозреватель пояснил, что ВСУ не продемонстрировали никакой способности сделать это.

«Тогда возникает вопрос — неужели мы просто выбрасываем деньги?» — поинтересовался эксперт, добавив, что США намеревались поддерживать Украину, пока ситуация не достигнет тупика.

Именно это и произошло, высказал мнение эксперт.

Как передавало ИА Регнум, глава Пентагона Ллойд Остин 20 ноября на пресс-конференции в Киеве после встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что США не располагают «волшебной палочкой» для Украины в конфликте с Россией. Результаты Украины на поле боя зависят от способности её армии синхронизировать использование различного предоставляемого западного вооружения, добавил министр обороны США. Он назвал конфликт жёсткой и изматывающей борьбой, которая продолжится в будущем.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что это заявление Остина говорит об отсутствии понимания ситуации на Украине. Эксперт сказал, что ВСУ не имеют достаточных знаний и навыков для эффективного применения поставляемого западного оружия. У Киева нет даже обученных солдат, которые бы действовали под командованием опытных лидеров. Украине не хватает военной мощи, чтобы победить Россию на поле боя, заключил Джонсон.