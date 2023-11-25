Киев, 25 ноября, 2023, 05:02 — ИА Регнум. Новый майдан на Украине возможен, если американские элиты решат сместить главу киевского режима Владимира Зеленского именно таким способом, а не через выборы или отставку. Такую мысль высказал бывший премьер Украины Николай Азаров «РИА Новости».

(сс) spoilt.exile Майдан в Киеве

Протесты на Украине в 2004 и в 2013 годах организовали американцы, заверил Азаров.

«Майданы появляются не сами по себе, майданы подготавливаются, вкладываются большие деньги и реализуются по определённому плану», — пояснил Азаров.

По словам украинского политика, подготовка майдана включает ряд моментов, в том числе демонизацию руководства, информационное зомбирование.

«Если американцы захотят заменить Зеленского или ещё кого-то путем майдана, они его проведут. Если они его заменят другим способом, через выборы, отставку, они не будут организовывать. Майдан — очень затратное мероприятие. Я пока не вижу никаких признаков подготовки к майдану», — сказал экс-премьер.

По мнению Азарова, речи Зеленского о том, что Украине грозит новый майдан, за которым будет стоять Россия, нацелены на то, чтобы поднять собственный рейтинг.

Он также сказал, что на данный момент на Украине нет таких лидеров общественного мнения, которые могли бы организовать народ, они либо сидят в тюрьме, убиты или выехали из страны.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Зеленский заявил о подготовке госпереворота в стране. В декабре Россия планирует устроить на Украине «Майдан-3», сказал он. Москва пойдёт на это, используя любые инструменты, возможно, не путём убийства, добавил глава киевского режима.

В Кремле евромайдан на Украине назвали переворотом, который спонсировался из-за рубежа. Прямо и косвенно «майдан» был признан представителями зарубежных стран, что тоже ни для кого не тайна, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Западные страны при желании могут совершить на Украине новый майдан против действующей власти, написали в статье турецкой газеты Cumhuriyet.