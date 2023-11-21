Анкара, 22 ноября, 2023, 00:16 — ИА Регнум. Западные страны при желании могут совершить на Украине новый Майдан против действующей власти, написали в статье турецкой газеты Cumhuriyet.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сейчас Владимир Зеленский заявил, что на Украине якобы готовится новый Майдан, но эта революция пойдёт только на пользу России», — написал автор.

По мнению журналиста, никакой смены власти на Украине не произойдёт, если только Запад не решится на это. Общественную напряжённость в стране усиливают отсутствие успехов и коррупция. Предстоящая зима предвещает множество событий, отметили в издании.

Как сообщало ИА Регнум, в интервью британской газете The Sun украинский лидер Владимир Зеленский заявил о подготовке госпереворота в стране. В декабре Россия планирует устроить на Украине «Майдан-3», сказал он. Москва пойдёт на это, используя любые инструменты, возможно не путём убийства, добавил глава киевского режима.

В Кремле евромайдан на Украине назвали переворотом, который спонсировался из-за рубежа. Прямо и косвенно «майдан» был признан представителями зарубежных стран, что тоже ни для кого не тайна, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.