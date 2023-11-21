Киев, 21 ноября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Государственный переворот готовится на Украине. Об этом лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью британской газете The Sun.

Ukraine Presidency. Ukrainian Pre/Global Look Press

По его словам, операция называется «Майдан 3», она нацелена на смену президента. Предполагалось, что переворот произойдёт до конца года.

«Возможно, не путём убийства. Я имею в виду, это меняется. Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина может «с этим жить».

Ранее Зеленский заявил в интервью западным СМИ, что массовые протесты на Украине, направленные на его свержение, готовит Россия. Такие данные в Киеве якобы получили от спецслужб Украины и её союзников.

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