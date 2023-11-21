Зеленский заявил о подготовке на Украине «третьего Майдана»
Зеленский: Россия планирует устроить на Украине «Майдан-3» в декабре
Киев, 21 ноября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Государственный переворот готовится на Украине. Об этом лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью британской газете The Sun.
Ukraine Presidency. Ukrainian Pre/Global Look Press
По его словам, операция называется «Майдан 3», она нацелена на смену президента. Предполагалось, что переворот произойдёт до конца года.
«Возможно, не путём убийства. Я имею в виду, это меняется. Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть», — сказал Зеленский.
Он добавил, что Украина может «с этим жить».
Ранее Зеленский заявил в интервью западным СМИ, что массовые протесты на Украине, направленные на его свержение, готовит Россия. Такие данные в Киеве якобы получили от спецслужб Украины и её союзников.
Новость дополняется