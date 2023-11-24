Москва, 24 ноября, 2023, 08:56 — ИА Регнум. В Москве был побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.

Известия/Павел Волков

Он отметил, что показания барометров Москвы продолжают падать, на 6:00 мск составляют 719,7 мм рт. ст.

«Таким образом, побит прежний рекорд минимального давления, который держался с 1973 года, когда было 722,3 мм рт. ст.», — написал он, добавив, что при таком давлении жители столицы как будто бы поднялись на высоту башни «Евразия» (308,9 метра) комплекса небоскрёбов Москва-Сити.

В ближайшие часы атмосферное давление продолжит падать и составит 717 мм рт. ст., что на 30 единиц ниже нормы, отметил Тишковец.

Специалист пояснил, что при низком атмосферном давлении снижается уровень концентрации кислорода в воздухе, это приводит к сокращению поступления кислорода в сосуды и ткани, в результате и без того низкое артериальное давление гипотоников понижается.

У людей может ухудшится состояние здоровья: снизиться сосудистый тонус и обостриться симптомы, характерные для гипотензии (в том числе «мушки» перед глазами, тошнота, сонливость и головокружение), а при сильном кислородном голодании человек может потерять сознание, уточнил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, ранее Тишковец сообщил, что в Москве к Новому году может сформироваться снежный покров около 20 см. По его словам, в российской столице в ближайшие дни продолжат расти снежные сугробы с опережением климатического графика почти на месяц.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве до конца выходных ожидается температура воздуха до –5 °C, что больше соответствует климатическим значениям января.

По словам синоптика, установившийся в Москве и Московской области температурный фон «по-настоящему зимний» и в большей степени соответствует январским климатическим значениям. В ночь на 18 ноября в Москве было до –9 °C, а в Подмосковье — до –11 °C.