Москва, 23 ноября, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Недавняя фотосессия в белом платье совершенно не означает подготовки к свадьбе, заявила фигуристка Елизавета Туктамышева в опубликованном 23 ноября интервью изданию «Фонтанка».

Александр Вильф/РИА Новости Елизавета Туктамышева

«Я даже об этом не думала. Когда мне прислали платье, я подумала: какое красивое платье. У меня даже не было мысли о том, что это похоже на свадебное платье», — ответила фигуристка на вопрос о том, предвещают ли её появившиеся в соцсетях фотографии скорое бракосочетание.

Она добавила, что её «голова сейчас к этому не готова и этого не желает». О том, что воздушное белое платье похоже на свадебное, фигуристка, по её словам, поняла только после комментария подруги, которая в похожем наряде выходила замуж.

Спортсменка призналась, что в будущем хочет иметь семью и детей, но пока намерена заниматься карьерой.

«Когда-нибудь — да. Я ни в коем случае не чайлдфри», — сказала фигуристка.

Она отметила также, что остаётся в хорошей форме, несмотря на свои 26 лет — достаточно взрослый возраст для фигурного катания.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышеваобъявила о перерыве в спортивной карьере. По её словам, последние два года были для неё сложными, поэтому она решила взять паузу, чтобы общаться с близкими, отдыхать, заниматься психологией и благотворительностью. Вместе с тем зимой фигуристка планирует участвовать в прыжковом турнире, а пока намерена выступать в шоу.