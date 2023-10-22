Москва, 22 октября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева решила сделать паузу в карьере. О своём намерении спортсменка сообщила в социальных сетях.

Александр Вильф/РИА Новости

Она пояснила, что планирует уделить время себе. Туктамышева призналась, что последние два года были сложными. По её словам, она тренировалась, не жалея себя, выступала на соревнованиях, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что ей нужен перерыв.

«Беру паузу, чтобы заниматься собой: проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами», — написала фигуристка в Telegram-канале.

Спортсменка добавила, что зимой примет участие в прыжковом турнире, а пока будет выступать в шоу.

Как сообщало ИА Регнум, в финале Гран-при России по фигурному катанию в 2023 году Елизавета Туктамышева заняла третье место (241,61 балла), уступив в Аделии Петросян (255,01 балла) и Камиле Валиевой.

Спортсменка победила на чемпионате мира и Европы 2015 года, в 2021 году взяла серебро чемпионата мира.

Туктамышеву называли вундеркиндом в фигурном катании. Уже в 12 лет она исполняла чрезвычайно сложные элементы: аксель в три с половиной оборота и каскад «тройной лутц ― тройной тулуп».