Москва, 23 ноября, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Специалисты Роскачества, исследовав пельмени российских производителей, выявили перемолотые кости, сою и опасные микробактерии, включая сальмонеллы. Об этом говорится в выводах проведённого исследования на сайте организации.

Александр Кряжев/РИА Новости

Согласно результатам проверки, у шести крупных производителей пельменей были выявлены опасные микроорганизмы, среди которых сальмонеллы и листерии (L. monocytogenes), вызывающие листериоз.

«В пельменях пяти торговых марок — «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория», «Тураково» — нашли патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы», — уточняется в публикации.

Листерии же были обнаружены в продукции «Вкусвилл».

По мнению специалистов Роскачества, микробактерии могли появиться в пельменях из-за несоблюдения санитарно-гигиенических требований при производстве продукции или при нарушении хранения и транспортировки.

Кроме того, в продукции «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar при гистологическом исследовании были нашли частицы костной ткани.

Также сообщается, что в пельменях «Тураково» обнаружили сою, о чём производитель не указал в составе, что является нарушением.

Как передавало ИА Регнум, в августе Роскачество нашло кишечную палочку и сальмонеллу в курином фарше нескольких российский марок. Специалисты проверили 18 торговых марок куриного фарша из десяти субъектов страны. Продукцию проверяли по 86 показателям.

По результатам проверки сальмонеллу, листерии и другие бактерии обнаружили в продукции 16 из 18 торговых наименований. Так, нарушения выявили в фарше торговых марок «ВкусВилл», «Азбука вкуса», «Рококо», «Перекрёсток», «Чернышихинское мясо», «Ярославский бройлер», SPAR, «Троекурово», «Каждый день» и «Своя». При этом на российский «Знак качества» могут претендовать только две торговые марки: «Петелинка» и «Мясницкий ряд».

В сентябре управление Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге сообщило об остром отравлении 69 человек, в том числе одного ребёнка, съевших готовые блюда компании Greenbox. У одного из отравившихся нашли возбудителя сальмонеллёза.