Санкт-Петербург, 9 сентября, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Количество людей, которые отравились готовыми блюдами компании Greenbox, приобретёнными в Санкт-Петербурге через сервис доставки «Самокат», увеличилось до 69, сообщили 9 сентября в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА Регнум

«[По состоянию] на 9 сентября в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учёта и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» зарегистрировано 69 случаев ОКИ (острой кишечной инфекции. — Прим. ред.), в том числе у одного ребёнка», — сообщили в ведомстве.

У одного из обратившихся за медицинской помощью обнаружили Salmonella (возбудитель сальмонеллёза). Палочку выявили методом ПЦР. В больницах Санкт-Петербурга сейчас находятся 44 человека, включая ребёнка.

Ведомство сообщило, что продолжает проводить противоэпидемические мероприятия, включая отбор проб сырьевой и готовой кулинарной продукции компании Greenbox. Также проводится обследование персонала.

Компании Greenbox временно запретили вести деятельность. ООО «Умный Ритейл» сообщило Роспотребнадзору о снятии с реализации продукции, которой отравились покупатели.

Роспотребнадзор добавил, что его представители готовы выступить в суде в защиту пострадавших для возмещения им материального и морального вреда.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу заявило, что за медицинской помощью обратились 34 человека, которые купили готовую еду компании Greenbox с доставкой на дом через сервис «Самокат».

Специалисты ведомства провели проверку производственных помещений изготовителя еды и нашли там грубые нарушения. В частности, компания нарушила условия хранения и реализации продукции. В этот же день в отношении Greenbox составили протокол о временном запрете деятельности.

Похожая ситуацию произошла в Москве в конце августа. В одном из кафе шаурмой и курицей-гриль отравились 53 человека, в том числе ребёнок девяти лет и 13-летний подросток. У 20 человек диагностировали сальмонеллёз.