Мурманск, 23 ноября, 2023, 10:05 — ИА Регнум. В Мурманской области решили ввести режим повышенной готовности из-за закрытия Финляндией всех пограничных с Россией контрольно-пропускных пунктов (КПП), кроме «Райа-Йоосеппи». Об этом 23 ноября сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что по заявлению Финляндии будут закрыты все пограничные с Россией КПП кроме «Райа-Йоосеппи», это граница с Мурманской областью (пункт пропуска «Лотта», Кольский район).

Чибис указал на то, что количество иностранных граждан, желающих попасть в страну НАТО через территорию Мурманской области, вероятно, кратно возрастёт.

«В результате принято решение о введении в Мурманской области режима повышенной готовности и ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей», — написал глав региона.

Как передавало ИА Регнум, власти Финляндии приняли решение закрыть пограничные переходы Куусамо, Салла и Вартиус на восточной границе 24 ноября. Все пограничные переходы на восточной границе будут сосредоточены на пограничном переходе Раджа-Йоосеппи. Меры будут действовать до 23 декабря 2023 года.

В Финляндии 18 ноября сроком на три месяца закрыли четыре пограничных пункта на границе с Россией. Они объяснили это увеличившимся притоком в Финляндию мигрантов со стороны России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Финляндия пытается переложить на Россию ответственность за сложившуюся после закрытия КПП ситуацию, но единственными виновниками являются власти самой Финляндии. В Хельсинки уклоняются от возобновления прерванного по инициативе Финляндии взаимодействия пограничных служб и не проводили консультаций с РФ о закрытии пунктов пропуска, подчеркнула она.