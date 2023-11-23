Москва, 23 ноября, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Из сектора Газа удалось вывезти 653 из около 900 обратившихся за помощью российских граждан, сообщили 23 ноября в МИД РФ.

МЧС России/ТАСС Прибытие эвакуированных из сектора Газа граждан РФ в Москву

«Всего из сектора Газа удалось вывезти 653 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников», — сообщили в дипведомстве.

Отмечается, что в Россию специальными рейсами МЧС из Каира уже доставлено 553 человека.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября новая группа из 117 российских граждан, эвакуированных из Газы, прибыла спецрейсом МЧС из Каира в московский аэропорт Домодедово.

В МЧС уточнили, что часть прибывших из Каира граждан разместят во временных пунктах в подмосковных Клину и Волоколамске, а часть направится к родственникам.