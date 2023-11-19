Москва, 20 ноября, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Новая группа из 117 российских граждан, эвакуированных из сектора Газа, прибыла спецрейсом МЧС из Каира в московский аэропорт Домодедово. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Домодедово»

Самолёт Ил-76 МЧС России, на борту которого находятся 117 граждан России, доставленных из зоны палестинско-израильского конфликта. Люди были эвакуированы из сектора Газа через КПП «Рафах», а затем отправлены в аэропорт Каира для переправки в Москву. В полёте российских граждан сопровождали медики и психологи.

Начиная с 12 ноября из сектора Газа пятью спецрейсами доставлены в Россию 525 российских граждан. Как уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего на эвакуацию из Газы записались около тысячи человек.

В МЧС уточнили, что часть прибывших из Каира граждан разместят во временных пунктах в подмосковных Клину и Волоколамске, а часть направится к родственникам. Всем эвакуированным оказывается психологическая помощь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что приблизительно 130 российских граждан, которых эвакуировали из Палестины, будут размещены в Калужской области.

Как уточнял замглавы МЧС Алексей Серко, желающих покинуть опасный регион будут вывозить практически ежедневно. Всех подавших заявку на эвакуацию российских граждан и членов их семей планируется вывезти на родину в течение недели.