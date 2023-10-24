Москва, 24 октября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. ВСУ испытывают нехватку боеприпасов из-за крайне высокого уровня коррупции на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в Москве.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Нехватка боеприпасов и вооружений у ВСУ связана не только с активными боевыми действиями, но и с зашкаливающим уровнем коррупции на Украине и отсутствием контроля за использованием западного оружия», — приводит агентство слова собеседника.

Он уточнил, что продукция военного назначения попадает на чёрный рынок, оказывается в руках радикальных и криминальных группировок, она обнаруживается в других регионах, это влияет на ситуацию в области безопасности.

Как передавало ИА Регнум, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин высказал мнение, что и американские власти, и страны Евросоюза знали о том, что Киев перепродаёт поставляемое ему оружие на Ближний и Средний Восток, ещё с 2014 года, а потому ни для кого не стало удивлением, на самом деле, когда западное оружие применили против Израиля.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что американское оружие, которое поставляли Украине, по итогу оказалось на Ближнем Востоке и теперь используется в кровопролитных столкновениях. По словам французского политика, об этом предупреждали, и сейчас утечка оружия с Украины привела к «организованному мировому хаосу».

Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский не под запись потребовал от журналистов не поднимать тему коррупции, пока продолжаются боевые действия. Об этом рассказала главный редактор ZN․UA Юлия Мостова на проходившей в Киеве конференции National Media Talk 2023.