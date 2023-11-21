Москва, 21 ноября, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов высказал мнение о том, что произошёл перелом в ходе спецоперации Об этом 21 ноября он написал в своём Telegram-канале.

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«Перелом уже произошёл. На всех участках фронта мы фиксируем планомерное движение вперёд всех наших подразделений. Русская зима для нас всегда была союзницей. Думаю, что и эта зима будет выигрышной. К весне мы придём к очень серьёзным результатам», — написал он, отметив, что у ВСУ значительно поменялась ситуация со снарядами.

Алаудинов добавил, что сейчас ничто не воодушевляет бойцов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал мнение о том, что украинские войска могут усилить атаки на херсонском направлении с наступлением холодов, когда подмёрзнет почва. Сейчас, по его словам, украинскому десанту сложно переправиться через Днепр. Подразделения ВСУ пытались высадиться на левом берегу Днепра, чтобы обеспечить возможность дальнейшего продвижения к Крыму, но потерпели неудачу.

После того, как устоится холодная погода, ВСУ могут усилить атаки, и российским войскам следует быть к этому готовыми. Болотистая почва в низовье Днепра промёрзнет, что даст противнику возможность для переброски бронетехники, БТР и личного состава, считает эксперт.