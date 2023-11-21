Москва, 21 ноября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Украинские войска могут усилить атаки на херсонском направлении с наступлением холодов, когда подмёрзнет почва. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов 21 ноября заявил изданию «Лента. ру».

Ashley Chan/Global Look Press

Сейчас, по его словам, украинскому десанту сложно переправиться через Днепр. Подразделения ВСУ пытались высадиться на левом берегу Днепра, чтобы обеспечить возможность дальнейшего продвижения к Крыму, но потерпели неудачу.

«Главная причина здесь в том, что российская сторона работает очень устойчиво: активны наша авиация, артиллерия. Всё сводится к тому, что противник на плавсредствах пытается переправиться, мы его уничтожаем, а потом всё повторяется снова», — пояснил Кнутов.

После того как устоится холодная погода, ВСУ могут усилить атаки, и российским войскам следует быть к этому готовыми. Болотистая почва в низовье Днепра промёрзнет, что даст противнику возможность для переброски бронетехники, БТР и личного состава, считает эксперт.

Кнутов добавил, что ВСУ попытаются организовать плацдармы, но российские артиллерия и авиация с этим справятся.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу заявил 21 ноября, что ВСУ не смогли провести десантную операцию на херсонском направлении благодаря упреждающим и профессиональным действиям российских военных. Эта попытка обернулась для Киева колоссальными людскими потерями.

Шойгу также сообщил, что с начала ноября противник потерял более 13,7 тыс. бойцов, около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники.