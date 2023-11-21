Эксперт рассказал, как будут действовать ВСУ с наступлением холодов
Военный эксперт Кнутов: ВСУ попытаются усилить атаки в низовье Днепра
Москва, 21 ноября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Украинские войска могут усилить атаки на херсонском направлении с наступлением холодов, когда подмёрзнет почва. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов 21 ноября заявил изданию «Лента. ру».
Сейчас, по его словам, украинскому десанту сложно переправиться через Днепр. Подразделения ВСУ пытались высадиться на левом берегу Днепра, чтобы обеспечить возможность дальнейшего продвижения к Крыму, но потерпели неудачу.
«Главная причина здесь в том, что российская сторона работает очень устойчиво: активны наша авиация, артиллерия. Всё сводится к тому, что противник на плавсредствах пытается переправиться, мы его уничтожаем, а потом всё повторяется снова», — пояснил Кнутов.
После того как устоится холодная погода, ВСУ могут усилить атаки, и российским войскам следует быть к этому готовыми. Болотистая почва в низовье Днепра промёрзнет, что даст противнику возможность для переброски бронетехники, БТР и личного состава, считает эксперт.
Кнутов добавил, что ВСУ попытаются организовать плацдармы, но российские артиллерия и авиация с этим справятся.
Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу заявил 21 ноября, что ВСУ не смогли провести десантную операцию на херсонском направлении благодаря упреждающим и профессиональным действиям российских военных. Эта попытка обернулась для Киева колоссальными людскими потерями.
Шойгу также сообщил, что с начала ноября противник потерял более 13,7 тыс. бойцов, около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники.