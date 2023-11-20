Москва, 20 ноября, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Военным ВСУ не хватает обмундирования и амуниции, украинские мобилизованные приходят в зону боевых действий без соответствующей подготовки. Об этом рассказал украинский военнопленный с позывным Журналист на видео, распространённом Министерством обороны России.

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По его словам, он попал в 501-й батальон морской пехоты без мобилизационной подготовки.

«Меня поставили обеспечивать личный состав обмундированием: броники, каски, одежда, обувь. (Обмундирования) реально не хватает, не хватает той же самой амуниции для личного состава», — сказал он.

По его словам, в 501-м батальоне служат разные военнослужащие: и с профподготовкой, и мобилизованные, которые изначально имеют слабую подготовку, офицеров в роте нет, поскольку они погибли либо ранены.

«По сути, нас кинули, как пушечное мясо», — сказал он, добавив, что натовская техника, передаваемая им, является старой и выработавшей свой ресурс.

Как сообщало 17 ноября ИА Регнум, украинский пулемётчик Николай Ягорницкий воспользовался специальным Telegram-аккаунтом, чтобы добровольно сдаться в плен российским войскам. Он рассказал, что связался с российскими бойцами и те помогли ему безопасно добраться до позиций и сдаться в плен.

Другой украинский военнопленный рассказал, как за десять минут прошёл медкомиссию и попал в военную учебную часть в Житомире. По его словам, в учебной части большую часть времени новобранцы ходили в наряды, убирали территорию. Тем временем украинские офицеры занимались денежными поборами.