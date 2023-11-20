Футболист «Арсенала» забил десять голов в матче молодёжной АПЛ
15-летний футболист «Арсенала» Оби-Мартин забил десять голов в одном матче
Лондон, 20 ноября, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Нападающий академии лондонского футбольного клуба «Арсенал» Чидози Оби-Мартин забил десять голов в матче молодёжной Английской премьер-лиги (АПЛ).
Giorgi Ebanoidze/Global Look Press
Чидози Оби-Мартин
15-летний футболист отметился десятью забитыми мячами в матче с «Ливерпулем», который завершился со счётом 14:3. Всего в активе игрока 13 голов в пяти играх турнира.
Ранее Оби-Мартин уже привлекался к тренировкам с основной командой «Арсенала».
Как сообщало ИА Регнум, сборная Франции по футболу одержала разгромную победу над командой Гибралтара в матче девятого тура групповой стадии отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024. Встреча завершилась со счетом 14:0. Хет-триком отметился Килиан Мбаппе, дублем — Оливье Жиру и Кингсли Коман.