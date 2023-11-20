Лондон, 20 ноября, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Нападающий академии лондонского футбольного клуба «Арсенал» Чидози Оби-Мартин забил десять голов в матче молодёжной Английской премьер-лиги (АПЛ).

Giorgi Ebanoidze/Global Look Press Чидози Оби-Мартин

15-летний футболист отметился десятью забитыми мячами в матче с «Ливерпулем», который завершился со счётом 14:3. Всего в активе игрока 13 голов в пяти играх турнира.

Ранее Оби-Мартин уже привлекался к тренировкам с основной командой «Арсенала».

Как сообщало ИА Регнум, сборная Франции по футболу одержала разгромную победу над командой Гибралтара в матче девятого тура групповой стадии отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024. Встреча завершилась со счетом 14:0. Хет-триком отметился Килиан Мбаппе, дублем — Оливье Жиру и Кингсли Коман.