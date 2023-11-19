Ницца, Франция, 19 ноября, 2023, 04:16 — ИА Регнум. Сборная Франции по футболу в матче девятого тура групповой стадии отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года одержала разгромную победу над командой Гибралтара. Игра, проходившая в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера», завершилась со счетом 14:0.

(сс) Кирилл Венедиктов Килиан Мбаппе

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Маркус Тюрам (4’), Варрен Заир-Эмри (16’ Кингсли Коман), Килиан Мбаппе (30’ пенальти, 74’ Тео Эрнандес, 82’ Юссуф Фофана), Жонатан Клосс (34’ Килиан Мбаппе), Кингсли Коман (36’, 65’ Килиан Мбаппе), Юссуф Фофана (37’ Килиан Мбаппе), Адриен Рабьо (63’), Усман Дембеле (73’ Жонатан Клосс) и Оливье Жиру (89’ Антуан Гризманн, 90+1). Эта победа для сборной Франции по футболу стала самой крупной в истории.

Сборная Франции, одержав седьмую победу и набрав 21 очко, укрепилась на первой позиции в турнирной таблице группы B. Команда Гибралтара без очков осталась на последнем месте.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября сборная Азербайджана в матче отбора к чемпионату Европы по футболу разгромила Швецию со счетом 3:0, проведя при этом большую часть второго тайма в меньшинстве. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Эмин Махмудов (3’, 89’) и Ренат Дадашов (6’).